Pjanic: “Mou ha fatto un super lavoro. Dybala è felice a Roma”

GASPORT - L'ex centrocampista giallorosso Miralem Pjanić ha rilasciato un’intervistaal quotidiano. Ha parlato della Roma, di Mourinho e Dybala, del suo ex tecnico Rudi Garcia ma anche della Saudi Pro League, meta di tanti calciatori militanti nel nostro campionato. Queste le sue parole:

Il Napoli per il dopo Spalletti ha scelto Garcia, un altro suo ex tecnico. Come vede la staffetta?



"Garcia ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati, Rudi ha molte

qualita ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?"

La Roma è al terzo anno con Mourinho, dove può arrivare?

“Mourinho ha svolto un super lavoro in questi anni, ma come dice lui serve una rosa più ampia e di qualità per competere al top. Sì, Dybala lo sento molto felice”

Sulla Saudi Pro Leage

“Non sono sorpreso. Lo scorso anno, prima di arrivare qui, sono stato vicino all’Al Nassr, la squadra di Ronaldo. Sarei potuto arrivare prima di Cristiano, ma all’epoca la situazione non era quella attuale. Non sono stupito dello sviluppo dell’Arabia, negli ultimi anni hanno ospitato tante Supercoppe italiane e spagnole. C’è tanta passione per il calcio. Il campionato è valido, non come pensano in tanti. Ho parlato con Cris, lui è contento ed è sicuro che in futuro diventerà uno dei principali tornei mondiali“.