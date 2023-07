Più di 100 milioni dalle cessioni: cosa c’è dietro il lavoro di Tiago Pinto

La Roma di Tiago Pinto è stata ed è una grande protagonista del calciomercato. Oltra ad aver portato giocatori di livello internazionale, il gm giallorosso si è reso protagonista con numerose e importanti operazioni in uscita. Dal suo arrivo la Roma ha guadagnato più di 100 milioni dalle cessioni cedendo un solo titolare, Zaniolo. Grazie ai contatti e ai rapporti di Tiago Pinto con Club e operatori di mercato, la Roma è però riuscita a cedere quasi tutti i giocatori a margine del progetto e a monetizzare da queste cessioni. Questo è stato possibile anche grazie alle scelte operate in sede di mercato per valorizzare i giocatori in uscita. Pinto e la Roma, infatti, hanno scelto i progetti sportivi più giusti per i calciatori che poi avrebbero dovuto essere ceduti, in questo modo i giocatori hanno trovato spazio nei loro club e sono tornati ad essere giocatori di valore sul mercato. L’obiettivo che si è data la Roma, e che Tiago Pinto ha perseguito, era quello di fermarsi a una certa soglia di plusvalenze, accettare di pagare una multa contenuta ed evitare di vendere pezzi pregiati della propria rosa. La decisione era stata presa già da tempo dalla dirigenza giallorossa in accordo con la proprietà.

