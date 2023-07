Pinto stringe per Frattesi e studia Fred

È il primo giorno di mercato e Davide Frattesi è già diventato il caso dell’estate. Mentre lui se ne sta in Sardegna con gli amici e trascorre qualche pomeriggio con Gianluca Scamacca, tutta l’Italia calcistica non fa altro che parlare del suo futuro. [...] Per ora l’Inter non ha soldi freschi da girare in Emilia e la valutazione che l’Inter dà a Frattesi è di 30 milioni, la stessa della Roma. Tiago Pinto ha fatto la sua offerta che prevede 30 milioni da cui scalare il 30% che è la percentuale del cartellino che detiene la Roma. Dunque, 21 milioni a cui potrebbe aggiungersi una contropartita (Bove). Che alla Roma serva un altro centrocampista è ormai un fatto alla luce del sole e Frattesi non è l’unico obiettivo. L’alternativa potrebbe essere Renato Sanches ai margini del Psg dove è arrivato l’estate scorsa dal Lille a 17 milioni e firmando un contratto fino al 2027 a 6 milioni netti più bonus. [...] In Inghilterra, invece, sono certi che José abbia contattato Fred del Manchester United. Secondo il The Sun il tecnico vuole concorrere per lo Scudetto e avrebbe scelto il brasiliano che i Red Devils hanno acquistato nel 2018 quando in panchina c’era proprio lo Special. Sempre a centrocampo, interessa il profilo di Felix Nmecha del Wolfsburg valutato 25 milioni. In attacco il nome è quello di Scamacca ma manca l’accordo con il West Ham che preferisce la cessione a titolo definitivo per monetizzare. Piace anche Morata.

(Il Messaggero)