Pinto-Antun, a breve l'incontro. Bove torna a Trigoria e rinnova

Non solo acquisti e cessioni, questi sono giorni di incontri per Tiago Pinto anche sul fronte rinnovi. Prima della partenza in Algarve il gm giallorosso riceverà nel suo ufficio l'entourage di Edoardo Bove, da oggi a Trigoria insieme agli altri nazionali: la Roma non ha intenzione di lasciarlo partire e vuole blindarlo con un rinnovo e adeguamento annesso.

A giorni andrà in scena anche il meeting tra Pinto e Antun, procuratore di Paulo Dybala. Il futuro della Joya non è in discussione e a Trigoria nessuno è in ansia per le sirene estere, ma il club potrebbe proporre un adeguamento con parte fissa a 6 milioni a stagione e l'eliminazione della clausola rescissoria.

(Il Romanista)