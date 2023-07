Pietralata, il progetto definitivo si avvicina

I prossimi potrebbero essere gironi importanti sul fronte stadio a Pietralata. Da una parte procede sotto traccia il lavoro di progettazione del club giallorosso, che conferma come obiettivo quello di inaugurare il futuro impianto nel 2027. In questo senso è fondamentale che i tecnici della Roma presentino il progetto definitivo entro la fine dell'anno, meglio ancora entro il mese di novembre. In questo modo il Campidoglio avrebbe tempo per verificare le carte e trasmettere il tutto alla Regione entro la fine dell'anno e garantire che si possa procedere all'avvio della Conferenza dei Servizio Decisoria con l'inizio del 2024. Niente al momento porta a pensare che le tempistiche non vengano rispettate. [...] È in via di definizione la procedura per l'assegnazione del ruolo di coordinatore del dibattito pubblico e l'annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana.

(Il Romanista)