Piace Kamada, idee Sanches e Sabitzer

C’è il piano A che porta a Frattesi e poi il piano B che tiene in considerazione le varie alternative per il centrocampo. Ma comunque di livello. [...] Il nome più intrigante per lo Special One tra quelli alla portata è sicuramente Daichi Kamada. Il ventiseienne si è svincolato dall’Eintrach Francoforte proprio come il suo amico N’Dicka, e adesso è alla ricerca della miglior opportunità. A dir la verità alcune ne aveva già trovate: la prima era il Borussia Dortmund che a marzo lo aveva bloccato la seconda il Milan che lo ha corteggiato a lungo ma che alla fine come i tedeschi sembra averlo perso di vista.

Così Kamada è ancora fermo e in attesa di offerte concrete. La Roma parallelamente al discorso Frattesi sta valutando il giocatore che piace a Mourinho e che prenderebbe quel posto lasciato scoperto un anno fa da Mkhitaryan. [...] Di certo ora che è svincolato Mou lo prenderebbe a prescindere dall’affare Frattesi.

L’altra alternativa è Renato Sanches, sebbene la sua cronaca infortuni preoccupi un po’ tecnico e società. [...] C’è anche Sabitzer, vecchio pallino della Roma che non ha trovato fortuna allo United ed è stato rispedito al Bayern Monaco: il club giallorosso ci aveva provato la scorsa estate, potrebbe riprovarci se i tedeschi decidessero di lasciarlo andare via definitivamente.

(corriere dello sport)