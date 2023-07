Piace il giovane Habib Diarra dello Strasburgo

IL TEMPO (L. PES) - In attesa dell'arrivo in città di Llorente e degli ultimi dettagli da limare per il prestito di Kristensen, la Roma continua a muoversi sul mercato. Sfumato Frattesi, che ha sposato il progetto dell'Inter, si lavora alla ricerca di un profilo per accontentare Mourinho con un numero 8 di passo e inserimento. I nomi sul taccuino di Pinto restano quelli di Sabizter, Renato Sanches e, al momento molto più staccato Kamada, che invece piace al tecnico. Difficile anche la pista che porta a De Paul: l'argentino è sul mercato ed è stato proposto ai giallorossi, che però ad oggi reputano alto lo stipendio dell'ex Udinese che si muoverebbe a titolo definitivo. L'austriaco del Bayern Monaco è il nome che sembra mettere tutti d'accordo, ma oltre all'elevato ingaggio c'è da convincere il club bavarese ad aprire il prestito. Oltre ai «big», a Trigoria si studiano anche calciatori per il futuro. Tra questi piace il classe 2004 Habib Diarra dello Strasburgo. Sul franco-senegalese anche gli occhi di Bologna e Lens per uno dei giovanissimi talenti che si sono messi in mostra nell'ultima Ligue l. Sul fronte attaccante serve pazienza per Scamacca, con il West Ham che va verso l'apertura sulla formula nonostante la posizione ferma fatta filtrare nelle ultime ore, ma da parte dei giallorossi resta sempre da fare un piccolo sforzo economico, perlomeno sulla proposta di prestito oneroso.