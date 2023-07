Per Morata servono 20 milioni: prima bisogna vendere Ibañez

La Roma prende tempo per completare la rosa, anche per quanto riguarda il centravanti. Ormai è chiaro che Gianluca Scamacca non partirà in prestito con diritto, ma la situazione potrebbe cambiare se al West Ham arrivasse un altro attaccante. I giallorossi intanto non escludono di prendere Alvaro Morata, titolare nell'amichevole dell'Atletico Madrid, con gli spagnoli che lo valutano non meno di 20 milioni.

I giallorossi devono quindi piazzare Ibanez, che frutterebbe quella cifra, anche se non ha ancora ricevuto offerte convincenti. Per quanto riguarda il centrocampista è sempre vicino Renato Sanches, con Tiago Pinto che nei prossimi giorni perfezionerà l'acquisto sulla base di un prestito con diritto fissato a 12 milioni. Con la speranza di un rendimento migliore del flop Wijnaldum.

(corsport)