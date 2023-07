Per Kristensen l'ultimo sprint. Sabitzer, sblocco con una clausola

Mentre i giocatori si divertono a scrivere sui social commentando la preparazione estiva, chi in questo momento non può parlare è il gm Tiago Pinto, che fa della riservatezza la sua cifra stilistica. Se Alvaro Morata attualmente sembra complicato, la richiesta di Gianluca Scamacca al West Ham in prestito è cosa nota, così come il rifiuto del club inglese nonostante l'accordo dell'attaccante con i giallorossi. Un altro sì è arrivato anche dal danese Kristensen del Leeds, che in settimana potrebbe sbarcare nella capitale.

A Mourinho però serve una mezzala che sappia far gol, ed è noto che i profili che piacciono sono quelli di Marcel Sabitzer del Bayern Monaco e Renato Sanches del PSG. Il primo ha aperto al prestito dopo due stagioni poco fortunate, e se la Roma inserisse una clausola di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione Champions, la trattativa potrebbe decollare. Discorso simile anche per il secondo, senza contare i rapporti ottimi tra i presidenti Dan Friedkin e Al-Khelaifi confermati dall'affare Wijnaldum della scorsa estate.

(gasport)