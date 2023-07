Pellegrini dice no alle sirene arabe. Il Capitano vuole tutto: Roma e Italia

Non solo Immobile, Milinkovic, Brozovic, Zielinski o Spinazzola. L’Arabia una ventina di giorni fa ha bussato alla porta anche di Lorenzo Pellegrini. L’Al Ittihad e l’Al Nassr, appartenenti all’area del Fondo Pif (Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita che ha nella sua cerchia il Newcastle) hanno manifestato il loro interesse ad approfondire la possibilità di ingaggiare Lorenzo. La risposta è stata però netta: «No, grazie» [...] Eppure, l’ultima stagione è stata al di sotto delle sue qualità. Tra qualche difficoltà tattica, con Dybala che spesso e volentieri è andato a ricoprire la posizione che occupava lui il primo anno dello Special, si è messo in mezzo qualche infortunio di troppo. Lorenzo, orgoglioso e spesso testardo, ha di nuovo giocato quando sarebbe dovuto rimanere a guardare. Qualcuno non ha capito. [...] Ora si riparte. Polemiche, infortuni, si volta pagina. Le vacanze con la famiglia a Forte dei Marmi e a Ibiza gli sono servite per ricaricarsi. L’arrivo di Aouar e il prossimo di uno tra Renato Sanches (favorito) e Sabitzer sono da stimolo. Lorenzo non teme la concorrenza. Vuole solo stare bene, poi è convinto che il resto verrà da sé. Del resto José si è espresso in tempi non sospetti: «Ne avessi tre di Pellegrini, giocherebbero tutti e tre». [...]

(Il Messaggero)