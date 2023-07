Pellegrini dice no all’Al-Nassr. Il Psg apre su Renato Sanches

Mentre l’Arabia Saudita sta riuscendo a convincere un po’ tutti i calciatori con offerte miliardarie, c’è anche chi dice no. È il caso di Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, che un’offerta dalla Saudi Pro League l’ha ricevuta poco più di un paio di settimane fa, quando era ancora in vacanza a Forte dei Marmi. [...] Il capitano della Roma, infatti, vuole riprendersi ciò che ha lasciato per strada nella scorsa stagione, quando ha chiuso con l’amaro in bocca per l’Europa League persa in finale a Budapest con il Siviglia. A centrocampo, tra l’altro, arrivano segnali positivi da Parigi, dove il Psg sembra intenzionato a dare Renato Sanches in prestito con un diritto di scatto, partecipando anche al pagamento del ricco contratto del portoghese (5,5 milioni più bonus). [...]

(gasport)