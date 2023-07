Pausa di riflessione

IL TEMPO (L. PES) - Un incontro per chiarire le posizioni e prendere coscienza dei costi. Pinto si è mosso concretamente anche per Morata. Sono giorni importanti, se non decisivi, per il futuro dell'attacco della Roma, che si incrocia inevitabilmente con quello del centravanti dell'Atletico Madrid. Il club giallorosso è ormai da settimane alla ricerca di un centravanti che possa prendere il posto dell'infortunato Tammy Abraham e che abbia tutti i requisiti per prendersi il posto da titolare di una squadra che ambisce a tornare in Champions League. Il nome di Morata è sempre stato in testa alla lista dei desideri di Mourinho. Se Abraham non si fosse fatto male, e avesse quindi lasciato la Capitale, portare lo spagnolo in giallorosso sarebbe stato molto più semplice. Il gradimento del calciatore c'è, quello del tecnico altrettanto, ma ora serve una scelta da parte della società.

Ieri il gm giallorosso ha incontrato l'agente dell'ex Juve per capire la fattibilità economica dell'affare. Incassato il sì dell'attaccante, il dirigente portoghese ha sondato il reale contenuto della clausola rescissoria di Morata, e soprattutto ha chiarito gli aspetti economici legati allo stipendio dello spagnolo. L'affare resta complicato per diversi aspetti, a partire proprio da quello legato al contratto. L'alto ingaggio percepito (5 milioni più bonus) e il contratto appena rinnovato per altri due anni (scadrà nel 2026) mettono in sicurezza la situazione con-trattuale, per la quale la Roma, peraltro, non potrebbe neanche usufruire del Decreto Crescita. Morata, infatti, ha lavorato in Italia, vestendo la maglia della Juventus, fino al 2022. Essendo trascorso solo un anno, il club di Trigoria non beneficerebbe degli sgravi fiscali legati all'assunzione del calciatore.

La volontà resta quella di tentare un affare che somiglierebbe molto a quello di Dybala per difficoltà e condizioni economiche del club, ma al momento c'è attesa per capire se i Friedkin sono disposti ad uno sforzo che andrebbe però in controtendenza con il lavoro virtuoso svolto in accordo con la Uefa negli ultimi mesi. Morata prima di tutti, perciò, ma resta concreta e aperta la pista che porta a Scamacca. Il West Ham attende ancora una mossa da parte di Pinto, fermo alla proposta di prestito senza condizioni. L'esito della trattativa per la punta iberica potrebbe condizionare notevolmente le mosse per tentare di riportare in Italia Scamacca. Sul fronte uscite da segnalare l'interesse del Cagliari per Shomurodov, in uscita dalla rosa di Mourinho. A Trigoria sperano di arrivare ad una cessione dopo il prestito allo Spezia dei mesi scorsi.