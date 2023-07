Paulo, magie col Latina e doppietta di Belotti. Esordio per Ndicka

È finita 6-0 l'ultima amichevole di Trigoria contro il Latina, con le doppiette di Belotti e Dybala e i gol di Ibanez e del giovane Pagano. Un buon test per Mourinho che ha fatto giocare tutti i giocatori a disposizione, eccezion fatta per Matic tenuto a riposo. Primi minuti anche per i nazionali, tra cui il difensore Ndicka che ha quindi fatto il suo esordio con la maglia giallorossa.

Il giocatore si è sentito subito a suo agio nella difesa a tre ed è parso tra i più brillanti per condizione atletica. Nella mini seduta di allenamento a fine partita Spinazzola ha detto ai preparatori: "Ma come fa ad andare così forte?". Mourinho intanto è ripartito dal 3-5-2, con l'ingresso di Dybala che si è mostrato particolarmente a suo agio nel ruolo di seconda punta.

(corsera)