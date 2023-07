Paulo dice Roma. Contratto e gol: Dybala sceglie il nuovo progetto

Uno dei quattro protagonisti è già arrivato a Roma, due lo seguiranno nel fine settimana, l’ultimo si materializzerà solo al bisogno. Essere bene accolti per un calciatore, in fondo, significa proprio questo: sentirsi parte di un progetto a lunga scadenza. Proprio quello destinato a unire ancora Paulo Dybala e il club giallorosso. [...] In queste ultime settimane Paulo ha archiviato senza neppure approfondirle le tentazioni che pure gli sono giunte dal calcio arabo, i nuovi paperoni del mondo della pedata. A 29 anni, il tramonto sembra ancora lontano e quindi non possono essere solo i soldi il discrimine di tutto. Discorso diverso i sondaggi portati avanti da alcuni mediatori con la Premier League. [...] Il calcio della Premier League ha dei ritmi che probabilmente in questo momento non sono adatti al calcio dell’attaccante, senza contare che in una rosa di star lo spazio sarebbe diverso rispetto alla Roma, in cui è il giocatore più talentuoso. [...] Così il matrimonio con la Roma è destinato a continuare, anche perché a fine luglio la clausola di rescissione sarà cancellata previo un ulteriore ritocco dell’ingaggio, che già a fine stagione è salito a circa 6 milioni dopo che i bonus sono entrati stabilmente nella parte fissa. La dirigenza però, per evitare una nuova impennata – c’è sempre a bilancio Abraham, che proprio ieri è tornato a Trigoria per fare fisioterapia –, potrebbe proporre all’argentino due strade: il prolungamento della clausola di rescissione (che è sempre una sorta di “arma” in mano all’attaccante) oppure l’aumento “spalmato” grazie al prolungamento di contratto, che non scadrebbe più nel 2025, bensì nel 2026. [...]

(gasport)