Partite o maxi eventi: il rebus eterno dei parcheggi

Potrebbe essere una punizione dantesca, cercare parcheggio intorno allo Stadio Olimpico a un'ora dalla partita di Roma e Lazio. Decine di minuti a girare in mezzo al traffico, tra strade chiuse e divieti di sosta, per poi trovare posto a 15/20 minuti a piedi. Non è un caso infatti che il Comune abbia chiesto alla società giallorossa di aumentare il numero di parcheggi previsti per il nuovo stadio a Pietralata.

Intanto dopo ben 7 anni potrebbe aprirsi lo spazio per parcheggiare le macchine sotto lo stadio, ovvero tra Viale Boselli e Viale del ministero degli affari esteri. Nelle prossime settimane infatti se ne discuterà in questura.

(La Repubblica)