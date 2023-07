Osservato Calvert-Lewin. Rebus Scamacca-Morata

La priorità è Gianluca Scamacca, ma Dominic Calvert-Lewin è l'osservato speciale. Il centravanti dell'Everton è stato offerto alla Roma ed è sotto valutazione, soprattutto dal punto di vista fisico visto che nelle ultime due stagioni il giocatore ha avuto diversi infortuni che gli hanno fatto disputare solo 36 partite con 7 gol. Rendimento diverso con Ancelotti, con l'inglese che riuscì a segnare 36 gol in due anni. L'Everton valuta eventuali offerte.

Intanto Scamacca vede sempre più vicino l'addio al West Ham, non chiudendo le porte ad altri club italiani tra cui l'Inter. Pinto insiste sul prestito con obbligo di riscatto, la Roma ha l'accordo col giocatore ma l'Inter potrebbe trovare l'intesa col club inglese. Infine più i giorni passano e più Morata si sente lontano da Roma, anche se Mourinho continua a sperare. Ieri nel ritiro in Corea è andato in scena un colloquio tra Simeone e l'attaccante, più di venti minuti per parlare della sua possibile permanenza all'Atletico.

(corsport)