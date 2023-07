Origi in soccorso di Pinto per liberare Scamacca

Gianluca Scamacca aspetta, e spera. Qualcosa si muove. Il West Ham cerca una punta per convincersi del prestito con riscatto (magari obbligatorio, con cifra legata al numero di presenze e qualificazione in Champions) e rimandarlo a casa, cioè nella sua Roma. Lui non vede l’ora, vuole tornare definitivamente nella Capitale, visto che già ci è passato l’altro ieri per un controllo veloce al ginocchio (tutto ok, a quanto pare) e per ulteriori contatti con Trigoria. [...] Tra oggi e domani, Pinto sarà in Portogallo per accompagnare la squadra in vista della prima amichevole con il Braga. Difficile che porti con sé l’attaccante che chiede Mou, ma sa che al suo ritorno a Roma lo attendono i manager di Dybala e si giocherà una partita importante per un altro attaccante. Paulo è pronto al rinnovo fino al 2026, con annullamento della clausola e adeguamento dello stipendio, che già ora si aggira intorno ai sei milioni di euro. Ballano molti soldi e l’intenzione di legarsi alla Roma al di là del futuro di Mou. C’è moderato ottimismo. Per Paulo, del resto, le occasioni per “scappare” non mancano, ma per ora è qui e Mou se lo gode. Poi, si vedrà.

(Il Messaggero)