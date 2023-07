Ora si compra. Tutto su Frattesi e Scamacca

Dopo l'obbligo delle cessioni entro il 30 giugno, ora si passa al diritto di acquistare i migliori giocatori per José Mourinho. Dopo aver chiuso per il difensore Ndicka e il centrocampista Aouar e (in attesa di definire Kristensen e Llorente) ora la priorità è il centravanti. Nella prossima settimana ci saranno nuovi contatti con il West Ham per capire se si potrà aprire al prestito di Scamacca. L'affare rimane complicato, per questo Tiago Pinto sta guardando anche a Icardi e Morata.

Resta in standby invece la questione Frattesi: la Roma ha già fatto la sua offerta, che però non soddisfa il Sassuolo. I giallorossi non andranno oltre i 30 milioni e osservano l'evolversi di un'asta più mediatica che concreta. Continua nel frattempo lo smaltimento degli esuberi, con Bianda e Coric che hanno terminato il loro contratto quinquennale. Anche El Shaarawy è ora svincolato ma c'è da tempo un principio d'accordo fino al 2025 a 2,5 milioni più bonus. Vicina la cessione di Reynolds al Westerlo per circa 4 milioni, mentre Darboe sta per essere ceduto al Lask in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni.

(La Repubblica)