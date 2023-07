Finalmente si gioca. Questa mattina a Trigoria la Roma affronterà la Boreale, che milita in Eccellenza. Dopo cinque giorni di lavoro, Mourinho vuole testare la rosa a disposizione e gli osservati speciali sono due: Aouar e Belotti. C'è grande curiosità per capire come il tecnico voglia utilizzare il nuovo acquisto, se come uomo d'ordine oppure mezzala d'inserimento. Lunedì è atteso il ritorno dei nazionali, mentre venerdì si giocherà contro il Latina per poi partire in Algarve.

(Il Messaggero)