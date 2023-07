Niente Singapore e Spurs, la Roma torna in Algarve

Dopodomani inizierà il raduno della Roma a Trigoria, poi spazio al ritiro in Portogallo, di seguito una trasferta a Tolosa il 6 agosto e infine si arriverà all'amichevole di presentazione allo Stadio Olimpico.

La volontà di Mourinho ha pesato e non poco sulla scelta di cancellare il viaggio a Singapore, dove era previsto un test contro il Tottenham. Questo forfait si aggiunge alla mancata partecipazione alla tournée in Corea del Sud perché gli organizzatori non hanno rispettato gli impegni economici.

Dal 22 luglio (probabilmente fino a fine mese) la Roma tornerà nuovamente in Algarve, ma questa volta a Faro. Questo lunedì a Trigoria si svolgeranno i test fisici e atletici, mentre le visite mediche per chi deve ottenere l'idoneità sportiva verranno sostenute durante il weekend. Gli allenamenti veri e propri, quindi, inizieranno a metà della prossima stagione. Lunedì saranno presenti anche Zalewski e Aouar, i quali hanno deciso di tagliarsi le ferie per essere subito a disposizione di Mourinho.

(corsport)