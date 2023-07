Nessun accordo per la Coppa Italia

Fumata nera. Anche per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa si procederà con le trattative private. Ieri sono state aperte le buste presentate da Mediaset e RAI ed entrambe hanno offerto meno dei 62 milioni di euro indicati come prezzo minimo, fermandosi tra i 50 e i 55. Non è stato ancora fissato un inizio per le nuove contrattazioni, ma la nuova assemblea verrà convocata per il 26 o 27 luglio. L'orientamento però sarebbe quello di slittare a settembre poiché la priorità è la Serie A.

Per il campionato ci sarà almeno un altro incontro per arrivare alle offerte definitive alla scadenza del 2 agosto e a quel punto sarà dentro o fuori: o si andrà all'assegnazione, oppure si passerà all'esame delle offerte per diventare partner nella creazione del "Lega Channel". Non si esclude un tandem inedito, ovvero DAZN insieme a Mediaset, con l'esclusione di Sky, che avrebbe fatto la proposta meno soddisfacente. L'obiettivo è arrivare a raccogliere complessivamente oltre 900 milioni.

Intanto la Roma, con Juventus, Milan e Fiorentina, è stata designata come capofila della commissione diritti TV internazionali per il triennio 2024/27.

(corsport)