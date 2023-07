N'Dicka in campo: è il momento di conoscerlo meglio

È il momento di conoscere meglio Evan N'Dicka, uno dei volti nuovi della Roma. Dopo il secondo tempo poco convincente contro il Braga il difensore è candidato a partire titolare questa sera contro l'Estrela, questa volta affiancato da Llorente e Smalling con Mancini che potrebbe rimanere fuori dopo la recente frattura al naso. Per il resto potrebbero cominciare dall'inizio Spinazzola, Matic, Pellegrini e Dybala al posto di Zalewski, Cristante, Bove e Belotti.

L'attaccante titolare potrebbe essere El Shaarawy, da sempre un valore aggiunto. Attesa invece nella ripresa la consueta girandola di cambi, contro una squadra che ha già fermato il Porto in amichevole per 3-3 con l'angolano Capita in grande evidenza. Dopo questo test la Roma tornerà ad allenarsi ad Albufeira, per poi giocare il 2 agosto l'ultima amichevole contro il Farense e successivamente imbarcarsi per l'Italia.

(corsport)