Ndicka già al lavoro, da domani in campo i nazionali

Aveva diritto a qualche altro giorno di ferie, ma ieri Ndicka si è presentato a Trigoria insieme all’altro nuovo acquisto Kristensen e da domani si alleneranno con il resto dei compagni. Mourinho ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo prima di una settimana molto intensa: allenamenti tutti i giorni, amichevole il 21 luglio contro il Latina e il 22 la partenza per il Portogallo, dove i giallorossi resteranno fino al 2 agosto. Da domani il gruppo sarà completo perché torneranno anche tutti i nazionali: Pellegrini, Spinazzola, Cristante, Bove, Rui Patricio, Celik e Ibanez.

Il capitano non si è tagliato le ferie perché aveva totale necessità di riposo dopo una stagione davvero logorante e alla vigilia di un anno con pochissime soste. Spinazzola al momento è diviso tra le voci di mercato e la voglia di essere protagonista con la Roma: se ascolterà il cuore, e Mourinho, non andrà via. Tutto da decifrare il futuro di Ibanez: con gli arrivi di Ndicka e Llorente, infatti, sembra che ci sia davvero poco spazio per lui e inoltre alla Roma serve, quanto prima, fare cassa.

