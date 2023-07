Multa dall'Uefa. E il mercato ora può partire

Per raggiungere l'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenze la Roma ha dato direttiva a Tiago Pinto di non toccare i titolari. Il valore raggiunto è leggermente al di sotto di quello concordato e la Roma dovrà pagare una multa legata al gap tra quanto incassato e quanto si doveva ricavare. Tra Kluivert, Tahirovic, Volpato, Missori, Carles Perez e Providence la Roma ha raggiunto circa 26 milioni di plusvalenze, senza sacrificare Zalewski, Bove e Ibanez.

Ora bisogna sistemare il monte ingaggi, per far sì che non superi quello della passata stagione. Rispetto alla scorsa lista Uefa non ci saranno Wijnaldum, Camara, Zaniolo, Abraham e Kumbulla, con quest'ultimi due inseriti nella seconda parte di stagione dopo il recupero dagli infortuni. A questi si aggiungono Aouar e Ndicka anche se le priorità ora sono un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda Frattesi invece la Roma non andrà oltre i 30 milioni (comprensivi del 30% della futura rivendita), le alternative sono Renato Sanches e Fred. In attacco l'obiettivo è Scamacca, c'è l'accordo col giocatore ma non col West Ham. Piace Dia della Salernitana ma costa 25 milioni, Morata ha un ingaggio importante e il Leicester per Daka spinge per la cessione definitiva. Intanto El Shaarawy ha trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2025.

(Il Messaggero)