Mourinho, restano i 4 turni Uefa di squalifica: ricorso respinto

LEGGO (F. BALZANI) - La Uefa schiaffeggia ancora la Roma. Dopo l’arbitraggio scandaloso di Taylor in finale di Europa League ieri è arrivata la conferma della squalifica di 4 giornate a Mourinho. Respinto il ricorso del club sulla riduzione della “pena” per lo Special One. Il tecnico dovrà saltare più di metà girone in Europa League oltre alle prime due gare di Serie A. La decisione era stata presa dopo i fatti della finale di Budapest col Siviglia. Lo Special One aveva insultato l’arbitro Taylor nella pancia della Puskas Arena definendolo “una fottuta disgrazia“. Respinto anche il ricorso per i tifosi(lancio di oggetti). La Roma era stata multata con 30mila euro e “la chiusura parziale dello stadio, che sarà composto da almeno 6mila posti (3 nella tribuna nord e 3 nella tribuna ovest)” durante la prossima partita europea. Al contrario è stato accolto quello proprio del Bayer che quindi vede annullare la multa. Silenzio da parte dei Friedkin che incassano un’altra batosta. Sul mercato, intanto, è in arrivo il rinforzo in grado di far tornare il sorriso a Mourinho che continua a necessitare di un centrocampista “box to box” e di una punta titolare. Sul primo ci siamo: Renato Sanches a breve lascerà il Psg che ha aperto alla possibilità del prestito oneroso con diritto di riscatto a 13 milioni.