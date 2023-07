Mourinho, pronto alla battaglia

IL TEMPO - (M. CIRULLI) - Mourinho torna a Roma per programmare la prossima stagione. Lo Special One è arrivato a Ciampino nel primo pomeriggio, con un volo diretto da Lisbona, accompagnato da Nuno Santos, suo inseparabile collaboratore. Sorridente e disponibile con alcuni tifosi presenti che gli hanno immediatamente chiesto un selfie, Mourinho si è concesso anche a qualche commento ai microfoni dei cronisti presenti. Tante le domande sul mercato, tutte fermate sul nascere: "Non mi aspetto niente, sono un uomo di campo, sono solo contento di lavorare. L’appuntamento è lunedì (domani, ndr) a Trigoria alle 8 nonostante il caldo". Il primo assaggio della nuova stagione della Roma, che vedrà i giallorossi iniziare senza lo Special One in panchina per i 10 giorni di squalifica in seguito alle dichiarazioni contro Chiffi.

E proprio Mourinho ieri ha tenuto a confermare che tale penalizzazione sarebbe stata ridotta nel caso in cui avesse chiesto scusa pubblicamente, ironizzando anche della sua assenza nelle prime due giornate di campionato: "Non sono rimasto sorpreso dalle motivazioni. Ad agosto invece di stare in panchina starò con l’aria condizionata". Inevitabile anche la domanda su Dybala e il suo futuro a Roma: "Ho parlato con Paulo come faccio con tutti, del contratto non so niente", ha affermato il tecnico all’uscita da Ciampino. Confermato infine anche il ritiro in Portogallo, con i giallorossi che, in seguito alla tournée in Corea saltata e la rinuncia al match con il Tottenham, dovrebbero partire il 22 luglio dopo più di una settimana di lavoro a Trigoria: "Sicuramente lì fa meno caldo rispetto a qui".

Al Fulvio Bernardini Mourinho lunedì ritroverà Llorente. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del ritorno del centrale spagnolo che tornerà in prestito secco per dodici mesi. Sempre dal club inglese da poco retrocesso in Championship potrebbe arrivare il rinforzo per la fascia destra. Continua infatti il dialogo tra Roma e Leeds per Kristensen per finalizzare la trattativa. Mentre prosegue il casting per il centrocampo - De Paul costa troppo, così come Sabitzer, che tuttavia metterebbe d’accordo tecnico e società – si continua a lavorare per portare Scamacca nella Capitale. Il centravanti italiano ha da tempo l’accordo con la Roma e ha dato l’ok al ritorno in Serie A. Negli ultimi giorni, infatti, starebbe cercando di convincere, insieme al suo entourage, il West Ham ad aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto. Meno calda invece la pista che porta a Savio. L’ala destra brasiliana del Troyes andrà in prestito al Girona, con i giallorossi che avevano mostrato interesse nelle scorse settimane. Tutto fatto per la cessione di Padula al Torino, con la Roma che manterrà una percentuale sull’eventuale rivendita del primavera.