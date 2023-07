Mourinho ora ha fretta. Vuole quattro rinforzi

In questi giorni Mourinho sta programmando la preparazione estiva, gli incontri con i giocatori, lo studio di nuove situazioni tattiche e il mercato. Ieri Tiago Pinto è tornato a Trigoria e ha fatto il punto con il tecnico, con Mourinho che vorrebbe quattro colpi in entrata: un esterno destro, un centrocampista e due attaccanti. Innesti che possano aiutare la Roma a fare il salto di qualità. Sulla fascia il prossimo acquisto sarà Kristensen, con Celik in uscita data la volontà di Karsdorp di restare. Arriverà in prestito secco.

Se poi a sinistra partirà Spinazzola, si cercherà qualcuno anche lì. A centrocampo Sabitzer è il preferito, con la Roma che deve fare il punto sul suo stipendio (6 milioni) e la richiesta del Bayern Monaco. L'alternativa è Renato Sanches che non convince per gli infortuni, mentre Kamada non è considerato una priorità. De Paul sarebbe un sogno, per ora proibitivo. In attacco Mourinho ha scelto Morata: il portoghese lo ha chiamato ma serve prima cedere, mentre Pinto lavora per il prestito di Scamacca.

(corsport)