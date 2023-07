Mourinho ha fretta: è testa a testa fra Scamacca e Morata

(...) La Roma, incassata la dichiarazione d’amore di Gianluca Scamacca, non perde l’occasione di monitorare anche Alvaro Morata, che ha quasi sei anni in più del collega – a ottobre venticinque il primo e trentuno il secondo – ma anche un curriculum più importante, oltre che un ingaggio molto più alto. (...) Su Scamacca non sorprende che Billy McKinlay, vice allenatore del West Ham, abbia appena detto di lui: “Siamo felicissimi di riaverlo, è un top player e sono sicuro che lo vedremo nelle prossime settimane e mesi”. (...) Così, nella vulgata popolare, Scamacca è diventato la scelta portata avanti dalla società (è giovane, guadagna “solo” tre milioni, Pinto lo ha chiamato), mentre Morata è l’attaccante già campione preferito da Mou. (...) Anche per lo spagnolo la Roma chiede il prestito con diritto di riscatto, ma l’Atletico – che gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2026, abbassando però l’ingaggio da nove a sei milioni – ha messo una clausola da 22 milioni (anche se c’è chi dice da una dozzina). Per il momento, troppo per il club di Trigoria. Comunque una cosa è certa: all’inizio della prossima settimana i giallorossi si muoveranno per provare a stringere per Morata – su cui lavora ai fianchi anche Dybala. (...) Al solito, Mourinho ha fretta, e non è un mistero che vorrebbe un altro arrivo prima della partenza per il ritiro in Portogallo, previsto per il22 luglio. Così ieri lo Special One ha postato un video con i suoi collaboratori in cui si vede che ha i piedi sul tavolo. (...)

(gasport)