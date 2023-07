Mourinho fa i compiti a casa

La Roma è tornata ad Albufeira per la terza estate consecutiva. La squadra è blindata, Mourinho ha preteso di poter lavorare lontano da occhi indiscreti e i giocatori sono accompagnati da tre/quattro guardie durante gli spostamenti. Inizia questa mattina la seconda fase della preparazione, la più importante, perché sono arrivati anche i "titolari". L'anno scorso Dybala atterrò a Faro, quest'anno ancora non c'è l'attaccante ma dovrà arrivare e il tecnico si augura di averlo subito. Lo Special One sa che in questa stagione si gioca tanto e il mercato fatto fino a ora non basta. Inoltre Mourinho non ha ancora detto che questo sarà il suo ultimo anno alla Roma o ancora spera in un rinnovo.

(Il Messaggero)