Mourinho e la Roma: tutto fa pensare che sia l’ultimo ballo

Un ghiacciolo alla mora perlomeno improbabile, eppure in grado di regalare prime pagine ai giornali. Una lavagna con il nome del baby Pagano in bella evidenza, magari per sottolineare cosa si aspetta ancora dal mercato. Un video con lo staff al completo e tanto di piedi appoggiati sul tavolino, giusto per concedere il bis dello scorso anno. Una foto di qualche anno fa, abbracciato di spalle a Drogba, ennesimo riferimento alla necessità di avere a disposizione un numero nove che garantisca quei gol mancati nella passata stagione. Ssono tanti i segnali, social e non, che manda Mourinho, che sa sfruttare come nessun altro il potere della comunicazione oggi troppo spesso affidata a emoticon, cuoricini, like e altre amenità di questo tipo. Il tutto firmato Mourinho. Che continua a essere al centro della Roma. (...) Mou di segnali per il futuro ne ha inviati parecchi. (...) . Non ha avuto risposte. Neppure nell'incontro con la proprietà a Setubal di qualche settimana fa. E allora che si dia il via all'ultimo ballo. Con la speranza di fare come Jordan e i suoi Bulls che andarono a vincere il sesto anello nel campionato Nba. (...)

(La Repubblica)