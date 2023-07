Mourinho aspetta il risveglio del Gallo

Cè Paulo Dybala, sempre pronto a regalare un sorriso, in campo (con i compagni) e fuori (ai tifosi, che lo invocano e gli chiedono di restare a lungo nella Roma e il rinnovo appare ormai scontato); c'è poi El Shaarawy, l'idolo di grandi e piccoli, il Faraone dalla faccia da pupo. (...) Infine c'è Belotti, che in campo fatica come un mulo e a fine allenamento sale subito sul pullman, telefono in mano, borsetta porta oggetti sul braccio e cuffie nelle orecchie. Lui il sorriso lo ha un po' smarrito, non è il momento di calarsi tra la gente, lo farà quando tutto andrà meglio, quando e se quella cresta ricomincerà ad alzarsi come la prima volta, quando dedicò un gol al suo amico Juri Gallo; forse ripartirà proprio da qui, stasera (dopo cenni di risveglio nelle amichevoli di Trigoria), nel primo test serio del pre-campionato: all'Estadio Municipal di Albufeira (ore 21 italiane, diretta su Dazn) arriva il Braga, terzo nell'ultimo campionato portoghese, alle spalle di Benfica e Porto. (...) Mourinho ha sistemato la difesa, sta lavorando sul centrocampo e ora sogna un bomber da affiancare a Dybala, che si chiami Morata (un sogno) oppure Scamacca (nome più realistico). Ma ne serve uno, prima possibile. Tra idesideri dello Special c'è anche quello di ridisegnare in Belotti quella capacità di fare gol: Andrea, che ne ha segnati 106 in carriera, è lo stesso che lo scorso anno, in campionato, non ne ha fatto nemmeno uno. Una corsa al contrario. (...)

(Il Messaggero)