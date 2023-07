Mou, vietato giocare con il numero 9

Adesso viene il facile. O il difficile, chissa. Questo perché resta da stabilire se sia più semplice (o più complicato, fate voi) acquistare oppure vendere. La Roma in giugno ha venduto bene, ma ora che si è fatto luglio deve acquistare meglio. La lista della spesa presentata da José Mourinho a Tiago Pinto è nota: il Gm deve ancora ingaggiare un centrocampista con spiccate attitudini offensive e, soprattutto, un centravanti che non soffra e che non faccia soffrire la squadra di «mal di gol». […] La storia del calcio ci insegna che raramente ci sono state squadre che hanno portato a casa qualcosa di serio senza avere li davanti un giocatore super. Il 9 è parte portante di un gruppo: se non va lui, non va tutta la squadra. E se due centravanti chiudono il campionato con 8 reti complessive, come è possibile pensare in grande? Ogni riferimento alla coppia Abraham-Belotti (8+) è puramente voluto. [...]

(corsera)