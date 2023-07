Mou torna e attende i rinforzi

All'appello sulla ruota di Setubal, vanno di moda l'8 e il 9. Sono loro, il centrocampista capace di inserirsi in zona gol e il centravanti, le priorità di Mourinho, atteso quest'oggi alle ore 13 a Ciampino. Nonostante gli arrivi di Ndicka e Aouar a zero e il ritorno di Llorente, la squadra va ancora puntellata. Dopo l'avvio sprint, però, il club è frenato dai paletti del FFP, motivo per cui si aspetta l'occasione giusta per acquistare calciatori. Da Trigoria filtra che non saranno fatti investimenti sull'attaccante e si cerca un profilo low cost: Scamacca è in pole, ma si aspetta l'apertura del West Ham al prestito secco. Con Morata, invece, non si è mai andati oltre il sondaggio. A destra dovrebbe arrivare Kristensen e si lavora per Adama Traoré, ma Mourinho si aspetta qualcosa in più in mediana: Kamada piace ma viene considerato troppo trequartista, mentre Sabitzer sarebbe l'ideale ma il Bayern Monaco vuole monetizzare. Le alternative sono Renato Sanches, McTominay e van de Beek.

(Il Messaggero)