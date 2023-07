Mou può sorridere, tornano i nazionali. Venerdì c'è il Latina

Da oggi Mourinho avrà tutta la squadra a disposizione, infatti torneranno anche i nazionali a Trigoria Rui Patricio, Ibanez, Celik, Spinazzola, Pellegrini, Cristante e Bove, che si aggiungeranno ai tre nuovi acquisti Ndicka, Aouar e Kristensen, già al Fulvio Bernardini. Dopo il test contro la Boreale, venerdì a Trigoria arriverà il Latina e il tecnico potrà schierare una formazione che si avvicina a quella tipo, ad eccezione del centravanti da acquistare.

Il 22 luglio è prevista la partenza per il Portogallo, dove i giallorossi giocheranno tre partite contro Braga, Farense e un avversario da definire. Il 6 agosto è prevista l'amichevole contro il Tolosa e il 12 o 13 un'altra con un club da definire. Con la squadra per l'Algarve partirà anche qualche giovane: ci sarà Pagano, in gol in amichevole e che sta dando segnali concreti. Poi Pisilli e Faticanti, reduci dall'Europeo U19 con l'Italia: se Mourinho li chiamerà non faranno vacanze e si aggregheranno in prima squadra.

(Il Messaggero)