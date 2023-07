«Mou oltre i limiti dell’ammissibile critica»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Secondo il Tribunale Figc Mourinho avrebbe «leso gravemente la reputazione di Chiffi». Sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato alla squalifica per 10 giorni – che inizieranno dalla prima giornata di campionato – del tecnico portoghese in seguito alle dichiarazioni contro l’arbitro Daniele Chiffi dopo la sfida contro il Monza dello scorso 3 maggio. «Il peggior arbitro che ho incontrato in carriera» aveva affermato il tecnico, mettendo in causa anche la società giallorossa, che non avrebbe la forza – a differenza delle altre squadre - di dire «quest’arbitro non lo vogliamo». «Le dichiarazioni rilasciate travalicano i limiti di un’ammissibile critica – afferma il Tribunale Figc – all’operato di Chiffi, e costituiscono un’aperta violazione dell’art.23, comma 1 Cgs, a giudizio lesivi della reputazione di persone, società o organismi. Il signor Mourinho ha senza dubbio leso gravemente non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara, con giudizi e affermazioni anche di natura personale, ma pure l’organizzazione federale nel suo complesso, arrivando a indubbiare i meccanismi di designazione arbitrale».