Mou: "Il mercato? Non mi aspetto nulla. Morata? Non ho parlato con nessuno"

Rispetto allo scorso anno, la strategia di Mourinho è diversa, più loquace rispetto allo scorso anno: "Sono sempre contento di tornare a lavorare perché sono un uomo di campo, non di vacanza e sono felicissimo che domani mattina alle 8 si ricominci". Sul mercato lo Special One non si sbilancia: "Non mi aspetto niente e non ho preferenze su un giocatore in particolare. Il mercato non è per me, io penso solo a lavorare. Non ho parlato con nessuno, parlo solo con i miei giocatori". Un altro tema caldo è Paulo Dybala: "Ho parlato con Paulo, come faccio con tutti i miei calciatori ma del suo contratto non so niente".

Il portoghese ha poi commentato brevemente le motivazioni del Tribunale Federale che hanno portato alla squalifica di dieci giorni per il caso Chiffi: "Mi hanno chiesto delle scuse pubbliche. Non mi sorprendono le motivazioni della squalifica, non mi sorprende niente: invece che stare in panchina con questo caldo ad agosto sarò tranquillo al fresco". Da domani Mourinho ritroverà il campo e Llorente, in attesa di Kristensen: "Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa. [...] Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande", le parole del difensore. Per la fascia destra interessa Savinho, ala destra brasiliana classe 2004 del Manchester City.

