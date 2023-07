Mou, il futuro è sulla lavagna

La Roma è tornata al lavoro, e tra i primi ad entrare al Fulvio Bernardini non poteva che esserci Mourinho, preceduto da Belotti arrivato poco dopo le 7:30. Subito dopo sono arrivati tutti gli altri, in attesa dei nazionali, tra cui Matic e Dybala. L'argentino non si è fermato con i fan, ma li ha già rassicurati al rientro nella Capitale: "Sono felice a Roma, resto qui". A queste parole però seguirà un incontro tra Tiago Pinto e l'agente Antun, dopo il rientro del portoghese dagli 8 giorni di vacanza in Portogallo.

Giornata speciale ieri anche per Aouar, il primo vero giorno da giocatore della Roma. La scena però se l'è presa come al solito José, con qualche storia su Instagram che ha subito infiammato la tifoseria. In una di queste il tecnico mostra la rosa a disposizione: spiccano la difesa a tre, i soli tre giocatori a centrocampo tra cui il giovane Pagano e l'attacco con Belotti ed El Shaarawy. Qualcosa sul mercato andrà fatto. Sulla lavagna poi non compaiono Shomurodov, Reynolds, Villar e Vina, segno che la loro avventura a Roma è finita ancor prima di incominciare.

(Il Messaggero)