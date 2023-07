Mou e Pinto, centravanti e polemiche stanno a zero

[...] Tutti sanno chi vuole Mou e chi non vuole Pinto, l'allenatore e il gm finiscono fatalmente l'uno contro l'altro, con Mou che pensa solo ai propri interessi e Tiago che pensa soltanto a quelli dei Friedkin. Ma è davvero così? Tutti gli allenatori chiedono giocatori e tutti i dirigenti cercano di accontentarli, nei limiti delle possibilità del club. Nulla di anormale, quindi, in Casa Roma. Se mai, non è normale che la Roma, a meno di un mese dall'inizio del campionato, non abbia ancora preso un centravanti. [...] Come chiesto una vita fa da Mou, con Pinto che gli strizzava l'occhiolino.

(corsera)