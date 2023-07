Mou a Roma ritrova Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - . Inizia il raduno a Trigoria. Dopo poco più di un mese di vacanza, questa mattina alle 10 la Roma tornerà al Fulvio Bernardini per il primo giorno di lavoro della nuova stagione. Nelle giornate precedenti il centro sportivo ha già ospitato Abraham, Kumbulla ed El Shaarawy. Se i primi due stanno recuperando dai rispettivi infortuni, il «Faraone» - che nei prossimi giorni ufficializzerà il suo rinnovo contrattuale - si è allenato in palestra per farsi trovare nelle migliori condizioni possibili. Mourinho, tornato nella Capitale due giorni prima per definire le strategie di mercato in entrata e in uscita, questa mattina troverà solamente parte del gruppo: mancheranno all'appello, infatti, tutti i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali ai quali è stato concesso qualche giorno in più di vacanza. Oltre a Rui Patricio, Pellegrini e Zalewski, non sarà infatti inizialmente presente uno dei nuovi acquisti dell'estate giallorossa, Aouar, visto il suo impiego con l'Algeria lo scorso 20 giugno. A disposizione di Mourinho, oltre a Dybala, ci saranno tuttavia anche Llorente e il nuovo arrivato N'Dicka. Dopo l'annullamento della tournée in Corea del Sud, dove la Roma avrebbe affrontato Wolverhampton e Incheon United, i giallorossi hanno dovuto ripensare da capo la pre-season. Durante le due settimane a Trigoria la squadra di Mourinho affronterà alcuni test interni, verosimilmente a porte chiuse così come successo lo scorso anno con il Trastevere. Un impegno è stato già ufficializzato dal club ospite tramite alcuni post sui social: Dybala e compagni affronteranno infatti la Boreale - la squadra che ha lanciato Bove - il 15 luglio alle 10.30. In via di definizione l'annullamento dell'amichevole in programma con il Tottenham il prossimo 26 luglio a Singapore. Con la cancellazione del viaggio in Asia, infatti, la Roma preferirebbe evitare un viaggio così lungo per una semplice amichevole, nonostante il prestigio della stessa. Si è aperta così la possibilità di svolgere nuovamente la preparazione in Portogallo, in una zona dove il clima è sicuramente meno caldo rispetto a quello della Capitale. La partenza sarebbe prevista per il 22 luglio e prevederebbe almeno una settimana di preparazione. Dopo il Portogallo i giallorossi affronteranno il Tolosa il 6 agosto. La sfida con i neocampioni della Coppa di Francia si svolgerà alle 19.30 allo Stadium Municipal. È inoltre possibile che prima dell'esordio in campionato contro la Salernitana - in programma il 20 agosto alle 18.30 - la Roma possa organizzare una partita di presentazione all'Olimpico, come successo lo scorso anno con lo Shakhtar Donetsk.