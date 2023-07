Morata vede l’Inter. Roma, risale Scamacca

Costa tanto. Non solo per la Roma, anche per l’Inter. Che rispetto ai giallorossi da ieri è però passata in pole, pronta ad offrire qualcosa in più a livello contrattuale (la proposta di Pinto è 4,5+1 di bonus, quella nerazzurra 5,5+benefits ma non basta: parti si rivedranno oggi) pur non intendendo pagare i 21 milioni chiesti dall’Atletico Madrid. [...] A Trigoria per ora sono in una posizione di attesa. Morata aveva aperto alla Roma, allettato dalla possibilità di tornare in Italia, ritrovare l’amico Dybala (padrino della figlia Bella) ed essere allenato da un’icona come Mourinho. Da ieri la Roma rincorre, sapendo che il pallino in mano ce l’ha ora Marotta. Il dietrofront clamoroso di Lukaku ha scombinato i piani di Pinto che pensava di essere il solo candidato alla corsa per lo spagnolo. [...] Uno scenario che riapre inevitabilmente piste mai chiuse. In primis Scamacca, in gol nell’amichevole del West Ham contro il Tottenham. L’azzurro ha aperto da tempo ad un ritorno, ha un accordo di massima con la Roma ma il club inglese di cederlo in prestito non ci pensa minimamente. [...] Bisogna però far presto. Che sia Scamacca o Morata, manca un mese all’inizio del campionato. Anche per eventuali piste alternative: Okafor, Daka e l’ex milanista André Silva sono profili monitorati da Pinto. [...]

(Il Messaggero)