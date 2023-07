Morata: sì! Ora tocca alla Roma

Alvaro Morata ha scelto la Roma, a Trigoria tutti lo sanno e ne ha parlato anche con Mourinho. Adesso la palla passa a Pinto, che deve trovare l’accordo con l’Atletico Madrid. I prossimi giorni saranno decisivi. Non per l’intesa con il giocatore, che di fatto c’è già: contratto fino al 2027 a 4.5 milioni netti più 500mila euro di bonus a stagione. Oggi o più probabilmente domani il gm avrà un contatto diretto con i Colchoneros e gli agenti dello spagnolo per capire nei dettagli la fattibilità dell’operazione. La chiave potrebbe essere il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 12 milioni. La chiusura non sembra questione di ore, ma Alvaro potrebbe spuntare in Portogallo durante il ritiro della squadra, proprio come fece Dybala.

(corsport)