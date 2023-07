Morata si espone: "Voglio la Roma"

Alvaro Morata ha parlato chiaramente a tutti coloro che lo hanno contattato: "Voglio andare alla Roma". La Juventus ne ha preso atto nel momento più caldo della vicenda Lukaku, il Milan osserva a fari spenti, l'Inter non è ancora realmente entrata in campo. Il procuratore dello spagnolo, Juanma Lopez, questa mattina sbarcherà in città per sistemare i dettagli dell'accordo con Tiago Pinto: è pronto un contratto di quattro anni a 4,5 milioni netti più 0,5 di bonus a stagione, senza i benefici del decreto crescita. I Friedkin non hanno ancora dato il via libera ad un investimento che nei quattro anni può raggiungere i 40 milioni lordi, cartellino escluso, ma lo faranno presto.

Nell'ultimo colloquio tra direttori sportivi, Tiago Pinto ha fatto sapere ad Andrea Berta di non disporre della liquidità necessaria a pagare i 12 milioni previsti come buonuscita dal nuovo contratto che Morata ha firmato con l'Atletico fino al 2026. I club potrebbero decidere di concordare un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto l'anno prossimo. Si tratterà per tutta la settimana. Per Pinto l'alternativa sarebbe incassare da una grande cessione. Nel rispetto del fair play finanziario Mourinho, inoltre, ha chiesto di puntare quasi tutto il budget disponibile sul centravanti e ha indicato Morata, non Scamacca.

(Corsport)