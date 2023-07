Morata-Roma, il nodo è l’ingaggio: la prima offerta di Pinto non basta

Era difficile prima, lo è ancor di più da ieri. Dall’incontro andato in scena tra Pinto e l’agente di Morata, Lopez, sono emersi due fattori. Il primo: in realtà non esiste un documento che attesti una vera e propria clausola rescissoria dopo il rinnovo dell’attaccante sino al 2026 con l’Atletico Madrid (che ancora il club spagnolo non ha depositato). [...] Il secondo: Morata guadagna tanto per i parametri della Roma. Sei milioni e mezzo più 2,5 di premi sino al prossimo anno. [...] Così la proposta avanzata ieri ufficialmente da Pinto (4,5 più 1 di bonus) non basta. Serve uno sforzo in più. Il gm ha preso atto e chiesto del tempo, forte che la prospettiva romana alletta non poco Alvaro e famiglia ma consapevole che l’Inter potrebbe approfittarne. [...]

(Il Messaggero)