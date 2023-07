Morata o Scamacca più Sanches, Pinto è pronto al doppio colpo

Alvaro Morata è in ritiro con l'Atletico Madrid e ha giocato titolare l'ultima amichevole contro il Manchester City. Un segno della fiducia del mister, anche se il giocatore non è incedibile. L'Atletico però chiede una ventina di milioni e Morata ne guadagna circa cinque. Cifre proibitive per la Roma, almeno per il momento, con i giallorossi che hanno bisogno di vendere gente come Ibanez e Karsdorp (o Belotti) che però non hanno ricevuto offerte di un certo livello.

Nel frattempo c'è la pista Scamacca, col giocatore che non sa più come dimostrare la sua voglia di tornare alla Roma. Il West Ham cerca il suo sostituto e filtra con l'Inter, che cerca una punta. La Roma lo vuole in prestito con riscatto e non è escluso un viaggio a Londra del gm la prossima settimana, tra la fine del ritiro e l'amichevole col Tolosa. Sempre in piedi la trattativa Renato Sanches, ma in ballo c'è sempre Kamada. Il portoghese aspetta di trovare una soluzione per rilanciarsi.

(Il Messaggero)