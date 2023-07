Morata, la Roma riflette

Sono ore di riflessione per Alvaro Morata. Roma e Inter si sono informate ma i costi sono elevati per entrambe. Nelle ultime ore la novità è che l'acquisto sembra fattibile attorno a 15 milioni più bonus, una trattativa che per la Roma sarebbe vitale imbastire sulla base del prestito con obbligo di riscatto, magari sfruttando le entrate della clausola di Frattesi del 1° luglio. Pinto e la proprietà si stanno confrontando, il giocatore sta dando ai giallorossi ha già dato il suo gradimento a Mourinho e Dybala, suo grande amico. L'Inter però resta alla finestra e non è una concorrenza semplice.

Intanto Scamacca continua la preparazione con il West Ham, andando a segno nelle prime due amichevoli con Perth Glory e Tottenham. Il club londinese continua a non volerlo cedere in prestito, anche se va registrata un'apertura. Col giocatore c'è già l'accordo e la trattativa non dipenderebbe dall'affare Morata. A centrocampo Marcel Sabitzer e Renato Sanches sono in cima alla lista ma non va scartato Dominguez del Bologna, valutato 15 milioni. In uscita gli unici che potrebbero accendere la fantasia degli acquirenti sono Spinazzola e Ibanez. Il primo sta riflettendo dopo le offerte arabe, il secondo ha estimatori in Premier ma non ai 30-35 milioni che chiede la Roma.

(Il Romanista)