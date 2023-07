Morata, la Roma ci crede

La Roma si fionda su Morata, indicato da Mourinho come sostituto di Abraham. Adesso si può e forse si deve chiudere. Il pressing del tecnico e l'amicizia con Dybala ha creato la premesse di un accordo che Pinto sta cercando di perfezionare: quattro anni di contratto a 4,5 milioni più bonus a stagione. Il resto dipende dall'intesa con l'Atletico Madrid, che depositerà il rinnovo all'inizio della prossima settimana. Secondo l'attuale vincolo, in scadenza il 30 giugno 2024, Morata si potrebbe liberare per 21,5 milioni più tasse, con il rinnovo invece a 12. Non si tratta di una vera e propria clausola, ma di un gentleman agreement.

Il centravanti dei Colchoneros non è interessato alle offerte arabe e sarebbe felice di tornare in Italia. Quando si muove Mourinho, questa volta appoggiato anche da Dybala, i Friedkin tendono a lasciarsi convincere. È tutta una questione di denaro, che la Roma può risolvere attraverso la cessione di Ibanez.

(corsport)