Morata, doppio no. Bagarre Scamacca. En Nesyri e Taremi le alternative

La sensazione è che il capitolo centravanti si dovrà chiudere prima del previsto se la Roma vorrà prendere Scamacca. Perché adesso sul ventiquattrenne ex Sassuolo si è fiondato anche il Milan. (...) Alvaro Morata e Folarin Balogun sono probabilmente i due attaccanti preferiti di Mourinho, ma sono anche quelli più difficili da prendere. Troppo costosi, troppo forti per essere presi in prestito. E troppa concorrenza che non faciliterebbe la trattativa. La Roma ci proverà? Questo è certo, e per lo spagnolo ci ha già provato prima dell’infortunio di Abraham, quando era il principale indiziato a sostituirlo in caso di cessione. (...) L’Atletico ha la volontà di non prestare l’attaccante se non con la certezza di una cessione a titolo definitivo, per esempio all’Al-Ettifaq allenato da Gerrard. (...) Oltre a En-Nesyri, uno dei possibili sacrificati dal Siviglia che ha problemi economici, c’è anche Mehdi Taremi, il centravanti iraniano del Porto. Trentuno gol nella passata stagione, contratto fino al 2024 e valutazione di circa diciotto milioni di euro. (...)

(corsport