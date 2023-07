Missori d'Europa: "Mi manda Mou"

CORSPORT - José Mourinho gli ha detto «gioca come se fossi in Primavera e non avrai problemi». E Filippo Missori - imparando dai grandi, come l’idolo Pellegrini - si è ritagliato un epilogo di stagione da protagonista in A con la Roma, la squadra del suo cuore, prima di firmare per il Sassuolo, «l'occasione giusta per spiccare il volo». Ha rilasciato un'intervista al quotidiano in occasione dell'Europeo U19. Ha parlato anche di Mourinho:

Quanto sono state importanti quelle tre presenze in Serle A?

«Tantissimo, mi sento cresciuto. Con i grandi non puoi permetterti di essere uno che gioca in punta dei piedi. Devi entrare forte. Mou è speciale, ha vinto tutto e continua a essere un maestro per i giovani. Ama i suoi calciatori e li protegge sempre»