Messaggio di Mou sui social: lasciatemi scegliere il bomber. E c'è il like di Morata

LEGGO (F. BALZANI) - Mai banale, impossibile esserlo per lui. Nel bel mezzo del tormentone attaccante, che divide la capitale, Mourinho lancia un segnale al club attraverso i social pubblicando una foto con Drogba al Chelsea: "Nel 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio". Ergo: ho chiesto Morata, dite che non segna molto e costa troppo ma fidatevi di me. Pochi minuti dopo è comparso un like. Indovinate di chi? Morata appunto.

La Roma, infatti, può ancora prendere lo spagnolo che ha messo in stand-by le sirene arabe ed è nel mirino anche di Juve e Inter. Al tempo stesso Mou però non chiude la porta a Scamacca per il quale il West Ham sembra pronto ad ammorbidire le richieste. Di certo, al 21 luglio, il tecnico si aspettava di avere già il sostituto di Abraham. A centrocampo resiste Sanches, ma si vocifera anche di un ritorno di fiamma per Wijnaldum e Paredes.