Mercato d’attesa. Scamacca aspetta, Pinto va al rialzo

Continua la preparazione estiva della Roma a Trigoria, dieci giorni prima della partenza per il Portogallo. Fuori dai cancelli c'è grande entusiasmo, un'atmosfera di chiacchiere e previsioni legate soprattutto al mercato, fermo ormai da inizio luglio. Tiago Pinto è tornato ieri da una breve vacanza e porterà avanti le trattative più urgenti. Per l'attacco Scamacca rimane il primo della lista, anche se il West Ham non ha ancora aperto al prestito.

Nonostante l'accordo con i giallorossi, il giocatore ha giocato l'ultima amichevole ed è volato in Australia insieme alla squadra, in attesa di novità. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto tra Roma e West Ham per lavorare a un prestito con obbligo di riscatto condizionato a risultati sportivi come gol e assist. Morata invece rimane più un sogno di mezza estate, con l'Atletico che lo valuta 12 milioni e il giocatore che attualmente prende 8 milioni l'anno. In prestito o niente.

(La Repubblica)